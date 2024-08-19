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В Подмосковье задержали жителя Рязанской области за сбыт амфетамина
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В Подмосковье задержали жителя Рязанской области за сбыт амфетамина. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщила пресс-служба УМВД России.

Сотрудники ППС в районе деревни Жабкино обратили внимание на мужчину, который выходил из лесного массива. При виде патрульного автомобиля, он бросил пакет и попытался скрыться, но был задержан. При проверке документов гражданин занервничал и не смог пояснить, с какой целью находился в лесу и что он выбросил.

Полицейские на обочине нашли пакет, внутри которого находилось 30 свертков. Также при личном досмотре злоумышленника обнаружили еще 30 перемотанных изолентой пакетиков с аналогичным содержимым. Общая масса изъятого составила 120 граммов.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является амфетамином.

Задержанным оказался ранее судимый 28-летний житель Рязанской области. Он пояснил, что наркотики приобрел через закладку для дальнейшего распространения бесконтактным способом.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.