В Кемеровской области собака насмерть загрызла шестилетнюю девочку
В Кемеровской области собака насмерть загрызла шестилетнюю девочку. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщило издание RT.
Трагедия случилась, когда ребенок гулял один и зашел на соседний участок. Животное было на привязи, уточнили в местном СК.
Ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
К уголовной ответственности планируют привлечь мать погибшей девочки, которая не уследила за дочкой. Собаку после инцидента усыпили.