В Кемеровской области собака насмерть загрызла шестилетнюю девочку

В Кемеровской области собака насмерть загрызла шестилетнюю девочку. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщило издание RT.

Трагедия случилась, когда ребенок гулял один и зашел на соседний участок. Животное было на привязи, уточнили в местном СК.

Ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

К уголовной ответственности планируют привлечь мать погибшей девочки, которая не уследила за дочкой. Собаку после инцидента усыпили.