В Касимове полицейские поймали наркозакладчика

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

В Касимове полицейские поймали наркозакладчика. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

По информации правоохранителей, 33-летний житель Шацкого района являлся структурным звеном в деятельности нелегального интеренет-магазина. В его обязанности входили транспортировка и сбыт запрещенных веществ в ряде районов Рязанской области.

В райцентре оперативники вскрыли схрон, в котором была спрятана оптовая партия наркотиков. В Сасове, куда ранее заезжал задержанный, также были обнаружены три закладки с «синтетикой».

В общей сложности из незаконного оборота полицейские изъяли 45 г. производного N — метилэфедрона.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Устанавливаются все звенья цепи распространения наркотиков.