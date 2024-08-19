В Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников

На данный момент наказание за наемничество, согласно статье 359 УК РФ, составляет от семи до 15 лет лишения свободы. Если будут доказаны эпизоды убийства, срок может увеличиться до пожизненного.

В Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Колунова.

Он заявил, что обратится в Конституционный суд с таким предложением.

На данный момент наказание за наемничество, согласно статье 359 УК РФ, составляет от семи до 15 лет лишения свободы. Если будут доказаны эпизоды убийства, срок может увеличиться до пожизненного.

Депутат считает, что это слишком гуманное наказание.