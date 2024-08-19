Ушаков: России было бы некстати сейчас вступать в переговоры с Украиной

В то же время озвученные Путиным предложения о выводе ВСУ из четырех новых регионов и дальнейшем начале переговоров не аннулированы

На данный момент России было бы некстати вступать в переговорный процесс с Украиной. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Он добавил, что в то же время озвученные Путиным предложения о выводе ВСУ из четырех новых регионов и дальнейшем начале переговоров не аннулированы.

По словам Ушакова, ситуация будет зависеть от положения дел на поле боя, в том числе в Курской области.