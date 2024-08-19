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Спикер рязоблдумы Аркадий Фомин принял участие в фестивале «Слава Добрыни»
В субботу, 17 августа, в Шилове прошел ХIII историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни». Гостей праздника приветствовал председатель рязоблдумы Аркадий Фомин. Он напомнил, что фестиваль посвящен прославленному русскому богатырю Добрыне Никитичу, который, по преданию, родился на Рязанской земле.

Спикер рязоблдумы Аркадий Фомин принял участие в фестивале «Слава Добрыни». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В субботу, 17 августа, в Шилове прошел ХIII историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни». Гостей праздника приветствовал председатель рязоблдумы Аркадий Фомин. Он напомнил, что фестиваль посвящен прославленному русскому богатырю Добрыне Никитичу, который, по преданию, родился на Рязанской земле.

Фомин подчеркнул, что ежегодно расширяется география участников и гостей фестиваля, программа мероприятий становится более насыщенной и разнообразной. В этом году народный коллектив-дружина «Русичи» из Владимирской области показал театрализованное представление «Русские богатыри»; мастер-классы по росписи игрушек, изготовлению кукол-оберегов, лозоплетению и плетению из бисера провели гости из Владимирской области, Москвы и Рязани. Музейно-исторический комплекс Шиловского района представил экспозицию «Мещерский дворик».

Председатель рязоблдумы дал старт богатырскому забегу «Слава Добрыни Трейл», который прошел в рамках фестиваля. Спортсмены соревновались на дистанциях от 500 метров до 50 километров в зависимости от возрастной категории.