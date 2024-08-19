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С 1 сентября трем категориям россиян проиндексируют пенсии
Пенсии повысят тем, кому в августе исполнится 80 лет. Их выплата к страховой пенсии возрастет в два раза, с 8134 рубля 88 копеек до 16 269 рублей 76 копеек. Также выплаты повысят тем, кто получил инвалидность первой группы и тем, кто ранее обращался за их перерасчетом.

С 1 сентября трем категориям россиян проиндексируют пенсии. Об этом изданию «Прайм» рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец

По ее словам, пенсии повысят тем, кому в августе исполнится 80 лет. Их выплата к страховой пенсии возрастет в два раза, с 8134 рубля 88 копеек до 16 269 рублей 76 копеек.

Также выплаты повысят тем, кто получил инвалидность первой группы и тем, кто ранее обращался за их перерасчетом.