С 1 сентября трем категориям россиян проиндексируют пенсии

Пенсии повысят тем, кому в августе исполнится 80 лет. Их выплата к страховой пенсии возрастет в два раза, с 8134 рубля 88 копеек до 16 269 рублей 76 копеек. Также выплаты повысят тем, кто получил инвалидность первой группы и тем, кто ранее обращался за их перерасчетом.

С 1 сентября трем категориям россиян проиндексируют пенсии. Об этом изданию « Прайм » рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец

По ее словам, пенсии повысят тем, кому в августе исполнится 80 лет. Их выплата к страховой пенсии возрастет в два раза, с 8134 рубля 88 копеек до 16 269 рублей 76 копеек.

Также выплаты повысят тем, кто получил инвалидность первой группы и тем, кто ранее обращался за их перерасчетом.