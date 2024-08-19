Рязанские врачи восстановили женщине длину конечности после неудачного лечения

Отмечается, что пациентка в 2023 году упала и сломала шейку бедра, после проходила длительное и безрезультатное лечение. В результате сформировался ложный сустав и полностью разрушилась часть бедренной кости.

Рязанские хирурги восстановили женщине длину конечности после неудачного лечения. Об этом сообщается в группе ОКБ «ВКонтакте».

Отмечается, что пациентка в 2023 году упала и сломала шейку бедра, после проходила длительное и безрезультатное лечение. В результате сформировался ложный сустав и полностью разрушилась часть бедренной кости.

Как следствие, на пять сантиметров укоротилась нога.

Травматологи-ортопеды ОКБ провели эндопротезирование тазобедренного сустава и полностью восстановили длину конечности.