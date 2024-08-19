Рязанцы смогут увидеть в небе «Осетровую Луну»

Это астрономическое явление возникает при сочетании суперлуния и «Голубой Луны».

Рязанцы смогут увидеть в небе «Осетровую Луну». Об этом сообщило издание «РБК Life».

Астрономическое явление произойдет в 21:26 по московскому времени 19 августа 2024 года. «Осетровая Луна» — это сочетание суперлуния и «Голубой Луны».

Отмечается, что сочетание суперлуний и голубых лун происходит довольно редко. Промежуток между такими событиями может достигать 20 лет, хотя в среднем это случается каждые десять лет. Следующая пара таких лун ожидается в январе и марте 2037 года.