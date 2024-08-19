Рязанцев предупредили о мошеннических схемах с привлечением детей

Мошенники начали активно использовать детей в махинациях с банковскими картами, схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег. Все начинается с предложения выполнить несложную оплачиваемую работу.

Злоумышленники размещают в интернете объявления, обещающие высокое вознаграждение. В таких объявлениях часто указываются привлекательные условия, которые могут заинтересовать детей и подростков. После отклика мошенники просят ребенка сообщить данные своей банковской карты, объясняя, что на нее поступят деньги, которые затем нужно будет перевести на специальные указанные счета. За эту «услугу» ребенку обещают определенный процент от суммы в виде вознаграждения.

«В последнее время в России наблюдается тревожная тенденция — мошенники активно привлекают детей к участию в преступных схемах, связанных с банковскими картами. Эти схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег, полученных в результате мошеннических звонков. Мошенники создают целые сети так называемых „дропперов“ из детей, которые, не осознавая всей серьезности ситуации, становятся соучастниками преступлений. Дети не всегда понимают, что такие действия могут быть расценены как пособничество и привести к уголовной ответственности», — рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Отмечается, что в некоторых случаях мошенники идут еще дальше и требуют, чтобы дети передавали им доступы к банковским приложениям. Это позволяет преступникам полностью контролировать счета и осуществлять транзакции без ведома владельца карты. В случае обнаружения подозрительных предложений или фактов мошенничества Андрей Бийчук рекомендует немедленно обратиться в правоохранительные органы.

«Для просвещения детей и их родителей в вопросах безопасности поведения в интернете МТС разработала всероссийский открытый онлайн-урок на платформе „Лифт в будущее“. В нем подробно рассказывается, что нельзя сообщать персональные данные в интернете, а во всех сомнительных вопросах необходимо обращаться к взрослым», — добавил директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.