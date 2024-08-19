Прокуратура установила причины отсутствия питьевой воды в рязанской деревне

По результатам проверки главе администрации Шацкого района внесено представление, администрацией заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по строительству шахтного колодца.

Прокуратура установила причины отсутствия питьевой воды в рязанской деревне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соцсетях появилась информация, что в деревне Наша Шацкого района нет питьевой воды из-за обрушения колодца.

Жители вынуждены ездить за водой в соседний населенный пункт.

Кроме того, там проживает ветеран Великой Отечественной войны.

По результатам проверки главе администрации Шацкого района внесено представление, администрацией заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по строительству шахтного колодца.