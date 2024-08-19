Прокуратура установила причины отсутствия питьевой воды в рязанской деревне
По результатам проверки главе администрации Шацкого района внесено представление, администрацией заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по строительству шахтного колодца.
Прокуратура установила причины отсутствия питьевой воды в рязанской деревне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В соцсетях появилась информация, что в деревне Наша Шацкого района нет питьевой воды из-за обрушения колодца.
Жители вынуждены ездить за водой в соседний населенный пункт.
Кроме того, там проживает ветеран Великой Отечественной войны.
По результатам проверки главе администрации Шацкого района внесено представление, администрацией заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по строительству шахтного колодца.