Потерпевшие по делу о двойном убийстве в Клепиковском районе обжаловали приговор

Жалобу направили в первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Родственники убитых бывшим замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Рязанской области Русланом Сабировым обжаловали приговор. Соответствующую информацию опубликовали на сайте областного суда.

Отмечается, что жалобу направили в первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Напомним, двойное убийство произошло в апреле 2022 года в Клепиковском районе. Трое мужчин приехали для охоты в общедоступные охотничьи угодья на территории Клепиковского района. Там они разбили временный лагерь, установили палатки и начали готовить еду, и распивать алкоголь.

Внезапно между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый нанес двум приятелям многочисленные ножевые ранения. От полученных травм они скончались на месте.

Подозреваемым оказался сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области, который на одном из заседаний заявил о самообороне. По словам Сабирова, в день происшествия он спал в палатке. Его разбудили крики и шум. Когда подсудимый вышел из спальника, он получил удар ножом. По словам обвиняемого, на него набросился один из убитых. И все, что ему оставалось, — самообороняться.

В мае пресс-служба регионального следкома сообщила, что экс-сотрудника полиции признали виновным и назначили 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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