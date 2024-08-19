Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
28°
Втр, 20
25°
Срд, 21
25°
ЦБ USD 89.54 0.63 20/08
ЦБ EUR 98.94 1.1 20/08
Нал. USD 88.52 / 89.98 19/08 18:35
Нал. EUR 97.80 / 98.30 19/08 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
Вчера 16:30
4 430
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
2 882
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
5 665
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
5 389
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Потерпевшие по делу о двойном убийстве в Клепиковском районе обжаловали приговор
Жалобу направили в первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Родственники убитых бывшим замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Рязанской области Русланом Сабировым обжаловали приговор. Соответствующую информацию опубликовали на сайте областного суда.

Отмечается, что жалобу направили в первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Напомним, двойное убийство произошло в апреле 2022 года в Клепиковском районе. Трое мужчин приехали для охоты в общедоступные охотничьи угодья на территории Клепиковского района. Там они разбили временный лагерь, установили палатки и начали готовить еду, и распивать алкоголь.

Внезапно между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый нанес двум приятелям многочисленные ножевые ранения. От полученных травм они скончались на месте.

Подозреваемым оказался сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области, который на одном из заседаний заявил о самообороне. По словам Сабирова, в день происшествия он спал в палатке. Его разбудили крики и шум. Когда подсудимый вышел из спальника, он получил удар ножом. По словам обвиняемого, на него набросился один из убитых. И все, что ему оставалось, — самообороняться.

В мае пресс-служба регионального следкома сообщила, что экс-сотрудника полиции признали виновным и назначили 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Все новости по теме можно прочитать в сюжете.