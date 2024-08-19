Попова: России с ее традиционными ценностями не страшна оспа обезьян

Всего в стране было выявлено три случая заражения.

России с ее традиционными ценностями не страшна оспа обезьян с учетом того, как заболевание передается от человека к человеку. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, в стране за все время было выявлено три случая заражения — все завозные. Распространения инфекции удалось избежать.

Заболевание на данный момент выявлено в 17 странах Африки, умерло более 1,4 тыс. человек. ВОЗ объявила режим ЧС из-за вспышки заболевания. Случаи оспы обезьян уже зафиксированы на Филиппинах и в Швеции. Европа готовится к возможной вспышке.