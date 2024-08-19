На Камчатке работники детского лагеря издевались над мальчиком

На Камчатке работники детского лагеря издевались над мальчиком. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил Telegram-канал «ЧП Россия сегодня».

«Мне позвонил ребенок, плачет в трубку и говорит, что его вожатые и физрук связали и били по голове, а друг успел это снять на телефон и отправить мне видео. После этого они забрали у них телефоны и удалили видео, но я успела его получить», — рассказала мать пострадавшего.

Отмечается, что следственный комитет начал расследование.