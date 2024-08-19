МТС запустила цифровой гид по рязанским местам Есенина, Павлова и Паустовского

МТС, цифровая экосистема, запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей региона. Гид для путешественников разработан сервисом бронирования отелей МТС Travel, он не только поможет найти в Рязани все «грибы с глазами», но и укажет путь к местам, связанным с известными рязанцами — поэтом Сергеем Есениным, физиологом Иваном Павловым и писателем Константином Паустовским.

Онлайн-путеводитель подскажет гостям Рязанской области, как организовать поездку по региону и познакомиться с его визитными карточками — от Рязанского кремля XI—XV вв. еков постройки, который находится за оборонительным земляным валом, памятника князю Олегу Рязанскому — духовному покровителю региона до уникального биосферного Окского заповедника.

В качестве титульных достопримечательностей Рязанской области цифровой помощник также предложит музей-заповедник Сергея Есенина в родном селе поэта Константиново, посоветует побывать в музее-усадьбе физиолога Ивана Павлова в Рязани и отправиться в поселок Солотча, где находится усадьба, в которой жил и работал писатель Константин Паустовский.

Гид МТС посоветует побывать в Касимове — ханском царстве в трех часах езды от Рязани, с мечетью с минаретом, музеями самоваров и колоколов, в «Рыбацкой деревне» у озера Старая Тишь с репликой красных домиков на Лофотенских островах в Норвегии, а также съездить в Окский биосферный заповедник на севере Рязанской области, где природная территория соседствует с древним городищем.

Путеводитель подскажет, в какой гостинице остановиться и как лучше спланировать свой отдых. Например, полетать в аэротрубе на аэродроме Крутицы или пройти квест и найти все скульптуры из серии про «грибы с глазами», сходить в музей рязанского леденца или на шоколадную почтовую станцию.

Помимо природных, культурных и исторических достопримечательностей путеводитель обращает особое внимание на гастрономические особенности региона. Местная кухня — одна из визитных карточек округа, без неё впечатления от поездки в регион будут неполными. Онлайн-гид предлагает путешественникам попробовать вареники из репы с соусом из чёрной смородины и брендовый рязанский калинник.

«Чтобы пребывание у нас было еще более комфортным, мы запустили гид в удобном цифровом формате. Онлайн-путеводитель позволяет сориентироваться, где удобнее отдохнуть, что попробовать, какие достопримечательности посмотреть, в каком отеле остановиться, если вы оказались в Рязанской области впервые. Каждый турист найдет в нем полезные советы, независимо от того, приехал ли он в командировку или в отпуск с семьей. Цифровой гид очень актуален сегодня, потому что мы видим тренд на короткие поездки, которые осуществляются, как правило, малыми группами и чаще на личных автомобилях. В таких путешествиях люди буквально „с колес“ выбирают достопримечательности, ищут уже в пути интересные локации и ждут приятных открытий.», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Только пересекая границу региона на любом виде транспорта, турист уже получит приветственное SMS со ссылкой на путеводитель, с которым можно строить авторский маршрут. Воспользоваться гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов.

«Прекрасно, что у нас запущен сервис цифрового путеводителя МТС. Это очень удобный формат знакомства с регионом для современных путешественников, а для нас — еще одна отличная возможность красиво и в современном формате рассказать гостям истории Рязанской области. В нашем регионе сосредоточено очень много точек притяжения для самой разной аудитории. Туристическая отрасль активно развивается. Думаю, цифровые технологии станут отличными инструментом по эффективному взаимодействию с гостями Рязанской области», — рассказала представитель Агентства развития туризма Рязанской области Оксана Морозова.