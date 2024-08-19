Лавров: после вторжения ВСУ в Курск переговоров с Украиной быть не может

После вторжения ВСУ в Курскую область переговоров с Украиной быть не может. Об этом 19 августа заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, а даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может», — отметил российский министр.
Он обратил внимание на слова Путина о том, что ситуации в приграничных районах РФ будет дана оценка позже. Глава внешнеполитического ведомства также назвал слухами утверждения о каких-либо контактах для переговоров с Киевом.
«Ну, а появившиеся в последнее время слухи о неких скрытых контактах для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины при посредничестве Катара. Всё это делается в развитие бюргенштокской конференции Кто бы что ни говорил о неких намеках на то, что Россию как-то туда будут привлекать — это все от лукавого», — заключил он.