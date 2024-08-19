Джабаров: конец режима Зеленского будет совершенно бесславным

По словам парламентария, украинский лидер совершил большую ошибку, когда одобрил атаку на Курскую область.

Конец режима Зеленского будет совершенно бесславным. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале первый заместитель комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, украинский лидер совершил большую ошибку, когда одобрил атаку на Курскую область. В этом нападении Вооруженные силы Украины задействовали все свои оставшиеся резервы, из-за чего ослабла их линия обороны на других направлениях. Как отметил парламентарий, сейчас российские войска «спокойно продвигаются» в Донецкой народной республике и Запорожской области.