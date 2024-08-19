Беспилотники атаковали железнодорожный мост в Брянской области

Беспилотники атаковали железнодорожный мост в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, три беспилотника заметили утром 18 августа в районе села Витемля в Погарском районе Брянской области. Они летели в сторону 450-метрового моста через реку Десна.

Два беспилотника ударили в район моста, но промахнулись — один аппарат попал в здание поста, повредив внешний фасад, защитную сетку и пожарный щит. Третий беспилотник полетел в сторону Белой Березки, которая расположена восточнее.