Алаудинов: солдаты-срочники должны нести службу в зоне СВО

Генерал добавил, что призывники — это полноценные служащие, которые могут заключить контракт с Минобороны, чтобы получить большие выплаты.

Солдаты-срочники должны нести службу в зоне СВО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

Он призвал не делать из 18-летних срочников детей, которым «должны дать соску и отправить спать».

«Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства и потом пойти домой», — сказал Алаудинов.

Генерал добавил, что призывники — это полноценные служащие, которые могут заключить контракт с Минобороны, чтобы получить большие выплаты.