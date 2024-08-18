В Рязанской области пропала 13-летняя девочка
Ее местонахождение неизвестно с 16 августа 2024 года.
В Скопине Рязанской области пропала 13-летняя Арууке Ибрайимова. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение девочки неизвестно с 16 августа 2024 года.
Приметы: рост — 172 сантиметра, телосложение — плотное, волосы — темные, глаза — карие.
Пропавшая была в черной спортивной кофте, юбке и кроссовках. С собой у нее был светло-голубой рюкзак с изображением животных.
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