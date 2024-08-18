В Рязанской области из-за ДТП образовался затор

Авария произошла в воскресенье, 18 августа, на Солотчинском шоссе.

В воскресенье, 18 августа, в Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в группе «ДТП | Аварии | Рязань» во «ВКонтакте».

ДТП произошло на Солотчинском шоссе около развлекательного комплекса «В некотором царстве». Столкнулись «Лексус» и «Киа». Машины получили механические повреждения.

По словам автора поста, движение в сторону Рязани затруднено.

Данных о пострадавших нет. Официальной информации о произошедшем не поступало.