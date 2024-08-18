В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на курском направлении

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на курском направлении. Соответствующую информацию в воскресенье, 18 августа, разместили в официальном Telegram-канале ведомства.

Сказано, что за сутки потери Украины составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники.

Помимо этого, по данным Минобороны, российские военные ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка.

В ведомстве уточнили, что операция по уничтожению формирований Украины продолжается.