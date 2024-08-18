Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 18
26°
Пнд, 19
28°
Втр, 20
28°
ЦБ USD 88.91 0.11 17/08
ЦБ EUR 97.84 -0.48 17/08
Нал. USD 88.20 / 89.50 17/08 16:35
Нал. EUR 97.50 / 98.48 17/08 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
2 057
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
4 658
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
4 526
Условный срок за сделку со следствием. В Рязани вынесли приговор право...
Приговор одному из участников по делу о мошенничестве в...
11 августа 17:35
5 155
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Михайловском районе женщина незаконно получала «чернобыльские» выплаты
46-летняя женщина зарегистрировалась в одном из поселков Михайловского района из перечня населенных пунктов, попавших в зону радиоактивного загрязнения. Ей назначили ежемесячную социальную выплату. Во время проверки полицейские выяснили, что женщина на самом деле проживает в Московской области. Так, она за пять лет получила из Пенсионного фонда России 63 346 рублей.

В Михайловском районе женщина незаконно получала «чернобыльские» выплаты. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального УМВД.

Сотрудники МО МВД России «Михайловский» установили, что 46-летняя женщина зарегистрировалась в одном из поселков Михайловского района из перечня населенных пунктов, попавших в зону радиоактивного загрязнения. Ей назначили ежемесячную социальную выплату. Во время проверки полицейские выяснили, что женщина в действительности проживает в Московской области.

Так, она за пять лет неправомерно получила из Пенсионного фонда России 63 тысячи 346 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Женщина грозит штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.