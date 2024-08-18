В Михайловском районе женщина незаконно получала «чернобыльские» выплаты

46-летняя женщина зарегистрировалась в одном из поселков Михайловского района из перечня населенных пунктов, попавших в зону радиоактивного загрязнения. Ей назначили ежемесячную социальную выплату. Во время проверки полицейские выяснили, что женщина на самом деле проживает в Московской области. Так, она за пять лет получила из Пенсионного фонда России 63 346 рублей.

В Михайловском районе женщина незаконно получала «чернобыльские» выплаты. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального УМВД.

Сотрудники МО МВД России «Михайловский» установили, что 46-летняя женщина зарегистрировалась в одном из поселков Михайловского района из перечня населенных пунктов, попавших в зону радиоактивного загрязнения. Ей назначили ежемесячную социальную выплату. Во время проверки полицейские выяснили, что женщина в действительности проживает в Московской области.

Так, она за пять лет неправомерно получила из Пенсионного фонда России 63 тысячи 346 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Женщина грозит штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.