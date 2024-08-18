В Иркутской области в ДТП два человека погибли и четверо пострадали
В Иркутской области в ДТП два человека погибли и четверо пострадали. Об этом в воскресенье, 18 августа,
Авария произошла недалеко от деревни Облепиха Тайшетского района. 38-летний водитель Nissan Teana, совершая обгон, столкнулся с большегрузом Volvo.
По данным ГАИ, от удара седан отбросило на встречную полосу, где врезался в Toyota Nadia.️Отмечается, что в результате ДТП два пассажира «Тойоты» погибли, еще четверо человек пострадали. Их доставили в больницу с различными травмами.