В Хабаровском крае в огненном ДТП погибли четыре человека

В воскресенье, 18 августа, в Хабаровском крае в огненном ДТП погибли четыре человека, сообщили в Telegram-канале региональной ГАИ.

Авария случилась на 146 километре трассы А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино. Водитель Dodge с прицепом выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Аллион».

По данным ведомства, после столкновения автомобили отбросило на дорожное ограждение, после чего одна из них загорелась.

Отмечается, что погибли 34-летний водитель «Тойоты» и двое его пассажиров — подросток 11 лет, девушка 20 лет. В автомобиле Dodge пострадали мальчики в возрасте семи лет и одного месяца, их 33-летняя мать погибла.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Хабаровского края»