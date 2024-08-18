Туристы возмутились отсутствием освещения около памятника Сергею Есенину
«Гуляли по Кремлевскому парку, все понравилось, но туристы из Москвы интересуются, почему нет освещения около памятника Сергею Есенину?» — написали в посте.
Туристы из Москвы возмутились отсутствием освещения около памятника Сергею Есенину на Трубежной набережной. Пост об этом
«Гуляли по Кремлевскому парку, все понравилось, но туристы из Москвы интересуются, почему нет освещения около памятника Сергею Есенину?» — написали в посте.
Фото: группа «Новости Рязани ВКонтакте»