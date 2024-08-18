Туристы возмутились отсутствием освещения около памятника Сергею Есенину

«Гуляли по Кремлевскому парку, все понравилось, но туристы из Москвы интересуются, почему нет освещения около памятника Сергею Есенину?» — написали в посте.

Туристы из Москвы возмутились отсутствием освещения около памятника Сергею Есенину на Трубежной набережной. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Гуляли по Кремлевскому парку, все понравилось, но туристы из Москвы интересуются, почему нет освещения около памятника Сергею Есенину?» — написали в посте.

Фото: группа «Новости Рязани ВКонтакте»