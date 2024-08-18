Скончался озвучивавший Гомера в «Симпсонах» актер дубляжа Борис Быстров

Быстрову было 79 лет. Он озвучивал персонажа Гомера Симпсона из сериала «Симпсоны», различных героев «Футурамы», Альфреда Пенниуорта из трилогии фильмов «Темный Рыцарь» и многих других.

Скончался советский и российский актер дубляжа Борис Быстров. Об этом со ссылкой на жену мужчины Ирину Савину сообщил Telegram-канал «Кинопоиск | Индустрия».

Быстрову было 79 лет. Причина смерти не указывается.

Отмечается, что Быстров озвучивал персонажа Гомера Симпсона из сериала «Симпсоны», героев «Футурамы», Альфреда Пенниуорта из трилогии фильмов «Темный Рыцарь» и других. Помимо этого, он озвучивал персонажей видеоигр, к примеру, Антона Соколова в Dishonored 2.

В 2001 году актер кино и дубляжа получил звание народного артиста Российской Федерации.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова