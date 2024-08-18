Скончался озвучивавший Гомера в «Симпсонах» актер дубляжа Борис Быстров
Быстрову было 79 лет. Он озвучивал персонажа Гомера Симпсона из сериала «Симпсоны», различных героев «Футурамы», Альфреда Пенниуорта из трилогии фильмов «Темный Рыцарь» и многих других.
Скончался советский и российский актер дубляжа Борис Быстров. Об этом со ссылкой на жену мужчины Ирину Савину
Быстрову было 79 лет. Причина смерти не указывается.
Отмечается, что Быстров озвучивал персонажа Гомера Симпсона из сериала «Симпсоны», героев «Футурамы», Альфреда Пенниуорта из трилогии фильмов «Темный Рыцарь» и других. Помимо этого, он озвучивал персонажей видеоигр, к примеру, Антона Соколова в Dishonored 2.
В 2001 году актер кино и дубляжа получил звание народного артиста Российской Федерации.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова