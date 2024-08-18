Скончался французский актер Ален Делон

Ален Делон умер в возрасте 88 лет.

Скончался французский актер Ален Делон. Об этом сообщило издание LIFE.

Ален Делон умер в возрасте 88 лет. Как говорится в публикации, пять лет назад актер перенес инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. В 2019 году Ален Делон проходил лечение в клинике в Швейцарии.

Уточняется, что причиной его госпитализации первоначально стали участившиеся признаки мигрени. А проблемы со здоровьем у него начались после смерти бывшей любовницы — Мирей Дарк. Артист тогда перенес инсульт, который потом и спровоцировал новые проблемы со здоровьем. Два года назад, как пишет LIFE, Делон хотел умереть с помощью эвтаназии.

Напомним, актер театра и кино, режиссер и сценарист известность получил благодаря ролям в фильмах «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973).