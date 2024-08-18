Рязанцы пожаловались на работу маршрутки № 71
Как написал автор публикации, утром водители не выходят на маршрут.
Рязанцы пожаловались на работу маршрутки № 71. Пост об этом
Как написал автор публикации, утром водители не выходят на маршрут. Проблема с транспортом длится уже месяц.
«После восьми роем приезжают на маршрут. Ладно там по выходным их совсем нет на маршруте, а по будням они что делают с утра? Водители выходят на работу только когда им выгодно, а как людям ездить на работу?» — возмутился житель города.
Он призвал горадминистрацию разобраться в проблеме.