Рязанцы могут поучаствовать в съемках драмы «Мещера»

Режиссер Санкт-Петербургского института кино и телевидения Влада Найденова и ее команда вскоре приступят к съемкам короткометражного фильма «Мещера», которые пройдут в Шиловском районе Рязанской области: на Святом озере, в Пьяном лесу и в деревне Мунор,
Фильм основан на мифологии Мещеры — топонима большой территории центральной России, включающую в себя Рязанскую область. В нем хотят реконструировать подлинный обряд проводов русалки Чамки, мифологических существ и поверья.
В группе «ЧЕТЫРЕ ВОДЫ / Команда поиска «'НАШли''" во «ВКонтакте» режиссер
Кроме того, можно помочь собрать средства на создание фильма. Часть денег пообещали пожертвовать на восстановление храма Троицы Живоначальной в деревне Мунор.
Фильм и репортаж о нем можно будет посмотреть по телеканалу «ТКР Край Рязанский».
Фото: сайт meshera-film.tilda.ws