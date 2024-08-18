Рязанцы могут поучаствовать в съемках драмы «Мещера»

Создатели картины ищут актеров массовых сцен и волонтеров. Режиссер Найденова попросила желающих писать ей в личные сообщения.

Режиссер Санкт-Петербургского института кино и телевидения Влада Найденова и ее команда вскоре приступят к съемкам короткометражного фильма «Мещера», которые пройдут в Шиловском районе Рязанской области: на Святом озере, в Пьяном лесу и в деревне Мунор, сообщается на сайте проекта.

Фильм основан на мифологии Мещеры — топонима большой территории центральной России, включающую в себя Рязанскую область. В нем хотят реконструировать подлинный обряд проводов русалки Чамки, мифологических существ и поверья.

В группе «ЧЕТЫРЕ ВОДЫ / Команда поиска «'НАШли''" во «ВКонтакте» режиссер сообщила , что создатели картины ищут актеров массовых сцен и волонтеров. Найденова попросила желающих писать ей в личные сообщения .

Кроме того, можно помочь собрать средства на создание фильма. Часть денег пообещали пожертвовать на восстановление храма Троицы Живоначальной в деревне Мунор.

Фильм и репортаж о нем можно будет посмотреть по телеканалу «ТКР Край Рязанский».

Фото: сайт meshera-film.tilda.ws