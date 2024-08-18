Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 18
27°
Пнд, 19
28°
Втр, 20
25°
ЦБ USD 88.91 0.11 17/08
ЦБ EUR 97.84 -0.48 17/08
Нал. USD 86.40 / 89.50 17/08 16:35
Нал. EUR 96.00 / 99.50 17/08 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
2 часа назад
694
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
2 230
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
4 863
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
4 709
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцы могут поучаствовать в съемках драмы «Мещера»
Создатели картины ищут актеров массовых сцен и волонтеров. Режиссер Найденова попросила желающих писать ей в личные сообщения.

Режиссер Санкт-Петербургского института кино и телевидения Влада Найденова и ее команда вскоре приступят к съемкам короткометражного фильма «Мещера», которые пройдут в Шиловском районе Рязанской области: на Святом озере, в Пьяном лесу и в деревне Мунор, сообщается на сайте проекта.

Фильм основан на мифологии Мещеры — топонима большой территории центральной России, включающую в себя Рязанскую область. В нем хотят реконструировать подлинный обряд проводов русалки Чамки, мифологических существ и поверья.

В группе «ЧЕТЫРЕ ВОДЫ / Команда поиска «'НАШли''" во «ВКонтакте» режиссер сообщила, что создатели картины ищут актеров массовых сцен и волонтеров. Найденова попросила желающих писать ей в личные сообщения.

Кроме того, можно помочь собрать средства на создание фильма. Часть денег пообещали пожертвовать на восстановление храма Троицы Живоначальной в деревне Мунор.

Фильм и репортаж о нем можно будет посмотреть по телеканалу «ТКР Край Рязанский».

Фото: сайт meshera-film.tilda.ws