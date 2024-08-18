В МЧС рассказали о пожаре рязанской пятиэтажке

В тушении участвовали пять единиц техники и 12 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб уточняются.

В воскресенье, 18 августа, в рязанской пятиэтажке произошел пожар. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в пятиэтажке на пульт дежурного поступило в 11:10. В 11:23 возгорание ликвидировали на площади пять квадратных метров. Отмечается, что сотрудники МЧС эвакуировали пять человек.

В тушении участвовали пять единиц техники и 12 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб уточняются.

Ранее появились фото с места происшествия.