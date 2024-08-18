На видео попал момент взрыва во время опыта в детском лагере в Туле

На видео попал момент взрыва во время опыта в детском лагере в Тульской области. Кадры опубликовали в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 августа, в деревне Колодезное. На опубликованной записи видно, как несколько детей стоят около дерева с мужчиной, когда их охватывает пламя. Через несколько секунд несовершеннолетние разбегаются в стороны.

По данным РЕН ТВ , во время химического эксперимента произошел взрыв. В результате происшествия пострадали трое детей и взрослый, проводивший опыт.

Как рассказал источник телеканала, у 23-летнего мужчины ампутирован палец, у мальчиков в возрасте от 14 до 16 лет диагностированы осколочные ранения и ожоги.