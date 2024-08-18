На видео попал момент взрыва во время опыта в детском лагере в Туле
На видео попал момент взрыва во время опыта в детском лагере в Тульской области. Кадры
Инцидент произошел в воскресенье, 18 августа, в деревне Колодезное. На опубликованной записи видно, как несколько детей стоят около дерева с мужчиной, когда их охватывает пламя. Через несколько секунд несовершеннолетние разбегаются в стороны.
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Как рассказал источник телеканала, у 23-летнего мужчины ампутирован палец, у мальчиков в возрасте от 14 до 16 лет диагностированы осколочные ранения и ожоги.