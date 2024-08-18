На Камчатке произошло землетрясение и начал извергаться вулкан Шивелуч

Землетрясение ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, а также Вилючинском городском округе. Сила толчков там была от пяти до семи баллов.

Землетрясение силой 7 баллов произошло на Камчатке. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

Подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана, юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа на расстоянии 108 километров, на глубине шесть километров.

По данным ведомства, землетрясение ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, а также Вилючинском городском округе. Сила толчков там была от пяти до семи баллов.

Утром в воскресенье, 18 августа, в результате пеплового выброса из вулкана Шивелуч зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселках Усть-Камчатск и в Крутоберегово Усть-Камчатского района.

Вулкану Шивелуч присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

В МЧС добавили, что погибших и пострадавших нет.

По данным местного филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», в течение более трех часов после основного землетрясения зафиксировали по меньшей мере 15 афтершоков [повторные подземные толчки меньшей силы, случившиеся после основного] магнитудой от 3,7 до 5,5 балла.

Все афтершоки произошли в акватории Тихого океана на расстоянии в 79-119 километров от Петропавловска-Камчатского.

Также в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что незадолго до землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Он выбросил пепел на девять километров.

Фото на главной — Виктор Фролов, Telegram-канал ИВиС ДВО РАН