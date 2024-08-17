Жители Ермишинского района рассказали об обильном урожае белых грибов

По словам местной жительницы, можно сразу набрать целую корзину белых, даже не заходя далеко в лес.

Жители Ермишинского района рассказали о небывалом урожае белых грибов. Их собирают ведрами. Фото опубликовано на сайте ИД «Пресса».

По словам местной жительницы, можно сразу набрать целую корзину белых, даже не заходя далеко в лес.

«Маринуем, жарим, сушим. Запасли столько, что хватит и себе, и детям, да еще и на следующий год останется. Собирать их — одно удовольствие!» — отметила женщина.