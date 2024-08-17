Жителей Курской области эвакуируют на лодках сотрудники Росгвардии
За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали 3 тыс. человек.
Сотрудники Росгвардии продолжают эвакуировать жителей из приграничных районов Курской области. Иногда они пользуются лодками. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает Telegram-канал правительства региона.
«В некоторых местах для этого приходится использовать лодки. Благодарим всех, кто с риском для жизни продолжает спасать жителей», — говорится в публикации.
За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали 3 тыс. человек. По словам замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артема Шарова, около 1,9 тыс. тонн гумпомощи доставлено в регион.