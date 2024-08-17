В Тихорецке Краснодарского края легковушка взорвалась на заправке

На заправке в Тихорецке взорвался автомобиль. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

На заправке в Тихорецке взорвался автомобиль. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пожарным поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси на улице Гражданской, говорится в сообщении.

Момент происшествия попал на видео. Сообщалось, что водитель поставил автомобиль заправляться метаном и ушел оплатить. Взрыв раздался в тот момент, когда мужчина возвращался к машине.