В Пронском районе в результате ДТП перевернулся Nissan

В пятницу, 16 августа, около 15:30, на 39-м километре дороги Рязань — Пронск — Скопин произошла серьезная авария. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 16 августа, около 15:30, на 39-м километре дороги Рязань — Пронск — Скопин произошла серьезная авария. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

По словам очевидцев, возле села Гремяки девушка-водитель из Рязани на Haval F7-X не успела завершить обгон. По касательной автомобиль задел Nissan X-Trail, который двигался навстречу со стороны Пронска.

В результате ДТП Haval вылетел в поле, Nissan потерял колесо, перевернулся и приземлился на крышу. Все пострадавшие из Nissan от госпитализации отказались. Водитель Haval не пострадала.

Выясняются подробности аварии.