В Москве женщина зарезала 64-летнего мужа во время ссоры

Жительница Москвы поссорилась с мужем и зарезала его в их квартире на северо-востоке столицы. Об этом сообщает в субботу, 17 августа, городская прокуратура.

Жительница Москвы поссорилась с мужем и зарезала его в их квартире на северо-востоке столицы. Об этом сообщает в субботу, 17 августа, городская прокуратура.

Убийство произошло в доме на улице Лосевской. Женщина в ходе ссоры нанесла удар ножом своему супругу, после чего причинила телесные повреждения себе, говорится в сообщении.

64-летний мужчина скончался на месте происшествия. Нападавшей оказали помощь медики.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Вопрос возбуждения уголовного дела находится на контроле прокуратуры.