В Москве погибла 37-летняя актриса Екатерина Васильева

Коллеги выразили соболезнования родным и близким женщины.

В Москве 15 августа в результате несчастного случая погибла 37-летняя актриса Екатерина Васильева. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного академического Малого театра России.

В 2011 году она окончила Щепкинское училище и сразу была принята в труппу Малого театра. Сыграла 15 ролей, среди которых Софья в «Горе от ума», Марина во «Власти тьмы», Софья в «Недоросле», Мирониха в «Последнем сроке».

Причина гибели не сообщается.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким Екатерины Васильевой.