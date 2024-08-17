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В Клепиковском районе поймали пьяного 54-летнего водителя
Составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции в Клепиковском районе остановили водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В четверг, 15 августа, в Спас-Клепиках сотрудники Госавтоинспекции остановили «Пежо» под управлением 54-летнего водителя. У мужчины наблюдались характерные признаки алкогольного опьянения.

Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, у него обнаружили 1,148 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

Составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.