В Иркутской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще три человека

В районе села Бахтай столкнулись УАЗ и Toyota Vista. От полученных травм погибла 11-летняя девочка из салона отечественного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В районе села Бахтай столкнулись УАЗ и Toyota Vista. От полученных травм погибла 11-летняя девочка из салона отечественного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Водитель УАЗа, его супруга и 16-летняя дочь доставлены в больницу с различными травмами, за их состоянием следят врачи. По предварительным данным ГИБДД, водитель сам выехал на встречную полосу.

Автомобили получили сильные повреждения. Устанавливаются причины аварии, прокуратура контролирует проверку.