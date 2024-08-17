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В Иркутской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще три человека
В районе села Бахтай столкнулись УАЗ и Toyota Vista. От полученных травм погибла 11-летняя девочка из салона отечественного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В районе села Бахтай столкнулись УАЗ и Toyota Vista. От полученных травм погибла 11-летняя девочка из салона отечественного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Водитель УАЗа, его супруга и 16-летняя дочь доставлены в больницу с различными травмами, за их состоянием следят врачи. По предварительным данным ГИБДД, водитель сам выехал на встречную полосу.

Автомобили получили сильные повреждения. Устанавливаются причины аварии, прокуратура контролирует проверку.