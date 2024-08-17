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Рязанская область вошла в топ-10 регионов по росту популярности у туристов
Рост популярности составил +49%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Яндекс путешествия».

Рост популярности Рязанской области среди туристов составил +49%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Яндекс путешествия».

В августе в топ-10 быстрорастущих регионов в сфере туризма также вошли Крым (рост спроса в 2,2 раза за год), Кабардино-Балкария (в 2 раза), Республика Алтай (+82%), Северная Осетия — Алания (+80%), Адыгея (+77%), Карачаево-Черкессия (+75%), Владимирская область (+65,5%), Вологодская область (+64%), Воронежская область (+58%).

Российские регионы с возможностью отдыха в горах показали наибольший прирост спроса среди субъектов РФ в августе по сравнению с тем же месяцем 2023 года.