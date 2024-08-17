Рязанцы смогут увидеть «осетровую» Луну вместе с «голубым» суперлунием

В понедельник, 19 августа, россияне смогут увидеть в небе «осетровую» Луну. В этом году она совпадает с «голубым» суперлунием, сообщает РБК.

В понедельник, 19 августа, россияне смогут увидеть в небе «осетровую» Луну. В этом году она совпадает с «голубым» суперлунием, сообщает РБК .

Суперлуние произойдет в 21:26 по московскому времени. Это будет первое из четырех суперлуний в этом году. Явление обозначает полнолуние, при котором Луна находится на расстоянии 90% от своего максимального сближения с Землей. В такие моменты Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удаленных точках ее орбиты.

«Осетровая» Луна — это название одного из полнолуний, которое происходит в августе. Название связано с индейскими племенами, которые в это время года ловили осетров в Великих озерах и других крупных водоемах.

Название «голубая» Луна не связано с цветом и обозначает очень редкое событие.

Сочетание суперлуний и голубых лун происходит редко. Промежуток между такими событиями может достигать 20 лет. Следующая пара таких лун ожидается в январе и марте 2037 года.