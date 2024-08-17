Рязанцам напомнили о штрафах за мусор на участках

С начала пожароопасного сезона возбуждено 51 административное дело, связанное с нарушением по уборке мусора, сухой травянистой растительности и покоса травы.

Рязанцам грозят штрафы за неубранный участок. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

С начала пожароопасного сезона возбуждено 51 административное дело, связанное с нарушением по уборке мусора, сухой травянистой растительности и покоса травы.

По результатам рассмотрения назначено 27 административных наказаний в виде предупреждений, 15 наказаний в виде штрафа, на сумму 130 тысяч рублей.

Рязанцам напомнили о действии на территории региона особого противопожарного режима. Разведение открытого огня запрещено, а сухую траву и мусор рекомендуется вывозить на свалку.