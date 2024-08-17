РГРТУ открыл «Университетскую смену» для детей участников СВО

В церемонии открытия приняли участие и. о. ректора РГРТУ Сергей Банников и проректор по молодежной политике и социальным вопросам Юлия Еремеева.

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина в августе и сентябре проведет для российских школьников три смены на оздоровительно-спортивной базе «Зеленый бор». В пятницу, 16 августа, открылась первая «Университетская смена» для детей из Липецкой области, чьи родители являются участниками специальной военной операции. Об этом сообщается в группе вуза.

В церемонии открытия приняли участие и. о. ректора РГРТУ Сергей Банников и проректор по молодежной политике и социальным вопросам Юлия Еремеева.

В течение десяти дней школьники будут знакомиться с культурой и историей Рязанской области, посещать экскурсии и культурно-развлекательные мероприятия. Специалисты РГРТУ организуют профориентационную программу в рамках популярных направлений, таких как информационные технологии, робототехника, радиоэлектроника. Навигаторами для гостей региона будут наставники из педагогического отряда РГРТУ «Кислород».

"Участие в проекте Минобрнауки «Университетские смены» — один из приоритетов для команды РГРТУ. В рамках подготовки, мы с коллегами разработали по-настоящему увлекательную программу, задачей которой станет развитие интереса к Рязанскому региону, который не просто обладает богатым историческим наследием, здесь созданы достойные условия для получения профессионального образования, развития карьеры", — отметил Сергей Банников.