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На трассе под Воронежем два человека погибли в массовом ДТП
Авария произошла на 103-м километре автодороги Воронеж — Луганск.

Два человека погибли и еще двоих госпитализировали в результате столкновения трех автомобилей на трассе в Острогожском районе Воронежской области. Об этом сообщает региональное УМВД в субботу, 17 августа.

Авария произошла на 103-м километре автодороги Воронеж — Луганск. 18-летний водитель ГАЗ-3009 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser под управлением 59-летнего мужчины и Hyundai Accent под управлением 41-летнего водителя.

В результате аварии ГАЗ перевернулся, иномарки получили сильные повреждения. На месте погиб водитель Hyundai, пассажир этой машины скончался в карете скорой помощи. Еще два пассажира получили травмы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.