На «Госуслугах» открыли сервисы для помощи жителям Курской области

Сервисы для помощи жителям Курской области стали доступны на «Госуслугах». Портал собирает информацию от пострадавших для регионального оперштаба, сообщило Минцифры в Telegram-канале.

Сервисы для помощи жителям Курской области стали доступны на «Госуслугах». Портал собирает информацию от пострадавших для регионального оперштаба, сообщило Минцифры в Telegram-канале .

«На „Госуслугах“ доступны сервисы для помощи жителям Курской области. „Госуслуги“ запустили сбор информации от пострадавших жителей Курской области для регионального оперштаба. Они могут сообщить о себе, рассказать, в каких товарах, продуктах и лекарствах нуждаются, и найти близких, с которыми потеряна связь», — отметили в ведомстве.

На портале можно заполнить заявку на поиск родных. Данные передаются в оперштаб и сверяются с информацией о выехавших.

Кроме того, жители приграничных районов могут оставить заявку, указав, сколько людей и откуда готовы выехать. «Госуслуги» передадут информацию в оперштаб Курской области.