Из России выдворили шестерых иностранцев, нарушивших закон в Рязанской области

Правоохранители в ходе рейдов установили, что четыре уроженца Средней Азии неоднократно нарушали миграционное законодательство.

Россию принудительно покинули шесть иностранцев, которые ранее совершили административные правонарушения и уголовные преступления на территории Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители в ходе рейдов установили, что четыре уроженца Средней Азии неоднократно нарушали миграционное законодательство. Судебные органы приняли решения сократить их срок пребывания в России и поместить до выдворения в Центр временного содержания иностранных граждан.

Также депортации подлежали двое гражданин страны ближнего зарубежья, которые отбыли срок наказания за кражи и незаконный оборот наркотиков.

В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово» для отправки на родину. По закону въезд в Россию им запрещен на срок от 5 до 10 лет.