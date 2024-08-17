ФСБ завела дело на итальянских журналистов после репортажа из Суджи

Дело заведено по статье о незаконном пересечении границы в Курской области, иностранцам грозит до пяти лет лишения свободы.

ФСБ завела дело против журналистов из Италии после репортажа из Суджи Курской области. Симони Трайни и Стефани Баттистини с телеканала TG1 приехали на автомобиле украинских военных и сняли репортаж, сообщает РБК .

Дело заведено по статье о незаконном пересечении границы в Курской области, иностранцам грозит до пяти лет лишения свободы.

«Также проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявили в спецслужбах.

МИД вызвал посла Италии в России Чечилию Пиччони после того, как итальянские журналисты приехали в Суджу с украинскими военными и сняли репортаж из города.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что репортеры незаконно попали на территорию России и, «грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики», использовали свое пребывание на территории страны «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима».