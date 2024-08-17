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Брошенной в рязанском Перинатальном центре девочке дали имя
Отмечается, что состояние ребенка стабильное состояние, девочка набирает вес, поэтому ее перевели в Областную детскую клиническую больницу для дальнейшей реабилитации.

Брошенную новорожденную девочку из Рязанского областного перинатального центра назвали Верой. Об этом сообщается в группе учреждения.

«Выражаем огромную благодарность всем, кто материально помог нашей крохе, благодарим всех тех, кто просто проникся судьбой этой девочки. Подгузники, одежда, средства ухода, причем посылки к нам пришли и идут не только от жителей нашего города. И да, теперь ее зовут Вера», — сообщается в посте.

Отмечается, что состояние ребенка стабильное состояние, девочка набирает вес, поэтому ее перевели в Областную детскую клиническую больницу для дальнейшей реабилитации.

Напомним, ранее стало известно, что в Рязани родители отказались от девочки, которая родилась на 29 неделе весом 1140 граммов.